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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ | توافد عشرات المواطنين على لجان النزهة باليوم الثاني للتصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد  العشرات من الناخبين على لجان التصويت  بمدارس النزهة للإدلاء بأصواتهم ثاني أيام الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

الصفوف بين الناخبين

 فيما يقوم منظمو اللجان بتنظيم الصفوف بين الناخبين، والحرص على تقديم كبار السن، ومساعدة الناخبين لضمان سلاسة التصويت بأول ساعات اليوم الثاني.

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدٍ الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

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صور.. زحام شديد من المواطنين أمام اللجان بالدقي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.

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الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ | فتح أبواب اللجان بمدارس النزهة باليوم الثاني للتصويت

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