إصابة 7 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ، وتمنقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل ، بالطريق الصحراوي القاهرة الأسكندرية الكيلو 118 إتجاه الأسكندرية .

أسفرة الواقعة عن إصابة 7أشخاص بنزيف بالمخ وكسور وكدمات متفرقة وهم كل من ع.م.22سنة ،ن.ع.22سنة ، م.س.23 سنة ،ع.ع.23 سنة ،م.أ.23 سنة ، ن.م.23سنة ، أ.م.23 سنة .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.