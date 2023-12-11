رسالة نقيب الأشراف في الانتخابات الرئاسية

أدلى نقيب الأشراف، محمود الشريف، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي بدأت يوم الأحد الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، ولمدة ثلاثة أيام. وأوصى محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، خلال تصويته بمدرسة الخلفاء الإعدادية بمصر الجديدة، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع الأمر الذي يعد تأكيدا على حب الوطن والتحضر والرقي.

وأكد نقيب الأشراف، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع، مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرا عن إرادة المصريين. ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا محمود الشريف، كافة المصريين لضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات مؤكدًا أننا في عرس ديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري.



