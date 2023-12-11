الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رسالة نقيب الأشراف في الانتخابات الرئاسية

نقيب الأشراف محمود
نقيب الأشراف محمود الشريف

أدلى نقيب الأشراف، محمود الشريف، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي بدأت يوم الأحد الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، ولمدة ثلاثة أيام. وأوصى محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، خلال تصويته بمدرسة الخلفاء الإعدادية بمصر الجديدة، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع الأمر الذي يعد تأكيدا على حب الوطن والتحضر والرقي. 

txt

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين بانتخابات الرئاسة (شاهد)

txt

مدينة القوصية تشهد فى أول يوم لانتخابات الرئاسة حشودًا كبيرة من الناخبين

وأكد نقيب الأشراف، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع، مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرا عن إرادة المصريين. ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

 وعقب الإدلاء بصوته، دعا محمود الشريف، كافة المصريين لضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات مؤكدًا أننا في عرس ديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري.


 

مواد متعلقة

انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ القاهرة: مد العمل بـ 14 لجنة نظراً للاقبال الشديد

حصاد اليوم الأول بانتخابات الرئاسة بالأقصر.. مريض قلب ينتخب داخل “الإسعاف”

إغلاق لجان فيصل بعد انتهاء أول أيام انتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية