وكيل شباب القليوبية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الادلاء بصوته فى اليوم الثانى للانتخابات بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة دندنا الاعداديه مركز طوخ .

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بالمشاركة الشبابية المتميزة التى تشهدها الانتخابات الرئاسية من خلال مشاركة أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وشعب البرلمان والتطوع والكشافة والجوالة والمشاركة الفعالة من الكيانات الشبابية سواء من القيام بالادلاء بأصواتهم ودورهم فى تنظيم ومساعدة الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية ،وأكد الصبروط ، أن وزارة الشباب والرياضة ساهمت بشكل كبير جدا فى بناء وعى الشباب المصري فى شتى المجالات ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التى من شأنها رفع الوعى لدى الشباب وحثهم على المشاركة السياسية الفاعلة وتفعيل حقوقهم ومكتسباتهم الدستورية .

وأشار الصبروط ، إلى قيام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالعديد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية قبل الماراثون الانتخابي بهدف مناقشة أدوار الشباب فى الانتخابات بالاضافة لتنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والتعريفية بأدوات العملية الانتخابية لحث المواطنين والشباب على المشاركة مع الأخذ فى الاعتبار بمبدأ الحيادية دون توجيه او وصايا على حرية الرأى حيث تم تنفيذ مبادرات وزارة الشباب والرياضة انزل وشارك والكلمة كلمتك بالاضافة لتنفيذ الملتقى الاول للكيانات الشبابية واللقاء الحواري مابين حلم تحقق وأمل منشود بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ و1000 شاب وفتاه من أعضاء مراكز شباب القليوبية .

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جدير بالذكر ، انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة ومديري الادارات المركزية بالمديرية وربطها بعدد 8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة ، وتجري الإنتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم