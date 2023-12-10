نائب رئيس جامعة أسيوط يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

أدلى الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم 4 ،بمدرسة عصمت عفيفى الإعدادية.

ودعا الدكتور عبدالعليم، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في الانتخابات، مشددا فى ذلك على فئة الشباب الجامعي بوجه خاص لكونه الشريحة المجتمعية الأساسية التي تزيد عن نصف عدد السكان في مصر، وهم القوة الدافعة لحركة المجتمع والقادرون على إحداث التنمية والتطور المطلوب وفق احتياجات المجتمع .

وأشار الدكتور عبدالعليم، إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع لدعم المسار الديمقراطي ولاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي يشهدها الوطن،متمنيا التوفيق في اختيار الأفضل لمن يمثل الشعب.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.