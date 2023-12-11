بدء التصويت باللجان الانتخابية لليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية بالقليوبية

بدأت اللجان والمقرات الإنتخابية بمحافظة القليوبية فتح أبوابها صباح اليوم الإثنين ١١ ديسمبر ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لإستقبال الناخبين بالانتخابات والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام "

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتى يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية ، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة .



وشدد" الهجان على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور .

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورانيا معتز امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واصلت إدارة الازمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور ابراهيم راجح رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع اجراء الانتخابات الرئاسية التى تنطلق اليوم الثاني على التوالي.



وقال الدكتور ابراهيم راجح أنه تم مواصلة رفع حالة الجاهزية والطوارىء للتعامل السريع مع اى مواقف .



وأشار إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان محافظة القليوبية تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور

ودعا الدكتور ابراهيم راجح مدير إدارة الازمات والكوارث أبناء مصر للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية غدا لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها

كما أعلنت مستشفيات بنها الجامعية استمرار رفع درجة الأستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها أنه اعتبارا من يوم امس الاحد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع اقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ تزامنا مع الإنتخابات الرئاسية وأخذ الأحتياطات اللازمة.



وشدد الدخاخنى على تواجد جميع الأطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين بمختلف الاقسام والوحدات والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشاعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.

ورفعت أجهزة الأمن بالقليوبية حالة الطوارئ القصوى لتأمين سير العملية الانتخابية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية