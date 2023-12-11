في اليوم الثاني..توافد مكثف للمواطنين على المقار الانتخابية بالقاهرة قبل ساعتين من بدء التصويت(صور)

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة،منذ صباح الباكر، توافد مكثف من جانب المواطنين ، قبل فتح مقار الاقتراع في اليوم الثاني للاجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان وسط أجواء من الفرحة والسعادة للمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الديموقراطي.

وشهدت المقار الانتخابية مدرسة رستم حلوان-هدى شعراوي بالتجمع الاول-مدرسه اليرموك قسم الزاويه الحمراء-قسم شبرا مدرسه الاقباط-مدرسة منارة بنين مدينة نصر اول-مدرسه الساحل التعليميه الابتدائيه

قسم الساحل).

وشهدت كافة مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة تواجد وانتشار أمني مكثف لرجال مديرية أمن القاهرة لتأمين الانتخابات الرئاسية، ومساعدة المواطنين وتيسير دخول الناخبين لمقر ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة سبل المساعدة والتيسير عليهم من خلال توفير كراسي متحركة.

تنشر "بوابة الوفد "عناوين المقرات الإنتخابية ، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني ،وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وهي كالتالي:



١- مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية

-العنوان : ش عمر بن الخطاب خلف الأمداد والتموين –مدينة نصر أول

٢- مدرسة عبد العزيز السيد

-العنوان: 43 شارع حلمي حسن علي من مصطفي النحاس –مدينة نصر أول

٣-مدرسة الشهيد النقيب/رامي الجنجيهني الرسمية للغات

-العنوان : شارع يوسف عباس خلف مسرح مدينة نصر –مدينة نصر ثان

٤-مدرسة نبوية موسي

العنوان : خلف مدرسة المنهل-مدينة نصر ثالث

٥-مدرسة الشهيد/شريف حجاج مناع الإبتدائية

العنوان : 3 ش الفي شحاتة -م الجديدة



٦-مدرسة الطبري الثانوية بنين

-العنوان : 30ش المقريزي –م الجديدة

٧- مدرسة الشهيد/احمد امين عشماوي

العنوان : 30 ش دمشق امام مطعم تريبون –مصر الجديدة



٨- مدرسة الشهيد/حازم محمود عزب

العنوان :33 شارع إسماعيل رمزي –مصر الجديدة



٩- مدرسة الشهيد/إسلام مشهور

العنوان: شارع طه حسين –النزهة

١٠-مدرسة مصطفي كامل الإعدادية بنبن

العنوان: مربع 1225 مساكن شيراتون-النزهة

١١-مدرسة طبري الحجاز

8 ش ميدان الحجاز-النزهة



١٢ -مدرسة محمد أـمين الراعي الثانوية بنبن

العنوان: شارع 294 –البساتين

١٣-مدرسة جابر الصباح

العنوان : منطقة س خلف المركز القومي للإمتحانات –المقطم

١٤ -مدرسة أبو الفرج الإبتدائية

العنوان : ش 26 يوليو –بولاق أبو العلا

١٥-مدرسة السرايات الإعدادية بنات

العنوان : ميدان فخري عبد النور –الويلي



١٦-مدرسة عابدين الثانوية بنات

العنوان : 47 شارع نوبار –عابدين

١٧-مدرسة الفردوس الإبتدائية

العنوان : 17 ش المنصورية –الجمالية

١٨ -مدرسة الشهيد الرائد/ ياسر جنينة الرسمية للغات

العنوان : ميدان 100متر بجوار مول الفيوتشر – الشروق

١٩-مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات

العنوان : الحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول –التجمع الخامس

٢٠-مدرسة الشهيد البطل العميد/ احمد محمود مصطفي

العنوان : محور مصطفي كامل بجوار سنترال التجمع الأول –التجمع الأول.