أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة في ١٠ دقائق

صوص الشوكولاتة من ألذ الصوصات التي لا تقاوم، فيمكن تحضيره لتزيين الحلويات المختلفة حسب الرغبة، كما يعشقه الكبار والصغار، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





صوص الشوكولاتة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة للحلويات

المقادير

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- سكر : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- ماء بارد : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي الكاكاو والسكر جيداً في قدر حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الملح والماء وحركي جيداً ثم ضعي القدر على نار متوسطة وحركي حتى تذوب المكونات مع الماء ويبدأ بالغليان.

خففي النار واتركي المزيج يغلي لمدة دقيقة ثم ازيلي القدر عن النار.

أضيفي الفانيلا وحركي.

اتركي الصوص ليبرد ثم احفظيه بمرطبان زجاجي محكم في الثلاجة.

يمكنك استخدامه لتزيين الكيك والكوكيز والأيس كريم والبان كيك حسب الرغبة.



أبرز فوائد الكاكاو لصحتك

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

يحتوي الكاكاو على خصائص تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يقوم الكاكاو الغني بالفلافانول بـ:

تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم.

ارتخاء وتوسيع الشرايين والأوعية الدموية.

تحسين تدفق الدم.

ويقلل الكاكاو من الكوليسترول الضار LDL، ويقلل من مقاومة الأنسولين والالتهاب. وقد تم ربط هذه الخصائص بانخفاض مخاطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.



الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.



تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.



المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.