للدايت| طريقة عمل السلمون المشوي بالشبت.. يخلصك من دهون البطن

سمك السلمون من أهم وأشهى الأسماك الصحية التي تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3 وبعض العناصر الآخرى الهامة لصحة الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل سلمون مشوي بالشبت، يمكنك تناوله عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن.





سمك السلمون

طريقة عمل السلمون المشوي بالشبت

المقادير

- السلمون : 4 قطع

- الشبت : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- الطماطم الكرزية : 10 حبات

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- كريمة الطبخ : ربع كوب (قليلة الدسم)

طريقة التحضير

تبّلي قطع السلمون بالملح والفلفل الأسود، وضعيها في صينية فرن.

امزجي كريمة الطبخ مع عصير الليمون والشبت في وعاء جانبي.

صبّي مزيج الكريمة فوق قطع السلمون، ثم وزعي الطماطم على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10-15 دقيقة حتى ينضج السلمون، ثم قدميه ساخناً.



فوائد تناول سمك السلمون

يعالج اضطرابات المزاج

يعتبر سمك السلمون رائعًا لتعزيز الصحة العقلية ومكافحة الاكتئاب والقلق، وسمك السلمون غني بفيتامينات ب ، التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز كيمياء الدماغ الصحية وتوازن الهرمونات.

التحكم في الوزن

قد يساعدك تناول سمك السلمون بشكل متكرر على إنقاص الوزن والحفاظ عليه مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين ، يساعد سمك السلمون في إدارة الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع. بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية إلى حد ما وتحتوي حصة 3.5 أونصة من الصيد البري على 182 سعرة حرارية ، بينما تحتوي المزارع على 206 سعرة حرارية.

تشير الأبحاث إلى أن دهون أوميجا 3 الموجودة في السلمون والأسماك الدهنية الأخرى يمكن أن تقلل من دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وتحسن من فقدان الوزن.

يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

هام لصحة الجلد

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.