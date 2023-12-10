هواوي تعلن عن منتجات مدمرة في عام 2024

قال رئيس الأعمال الاستهلاكية في شركة هواوي تكنولوجيز إن الشركة ستطلق منتجات "مدمرة" في العام المقبل يمكن أن "تعيد كتابة تاريخ الصناعة"، بعد أشهر من مفاجأة شركة الاتصالات الصينية العملاقة الخاضعة للعقوبات الأمريكية العالم بإطلاق هاتفها Mate 60 القادر على دعم شبكات الجيل الخامس 5G سلسلة الهواتف الذكية.

وقال ريتشارد يو تشنغ دونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ورئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية، في الحدث السنوي لنادي المعجبين للشركة يوم السبت، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الصينية Securities Times، إن هذه المنتجات ستكون "رائدة ومبتكرة ومبتكرة".

وقال التقرير إنه لم يوضح طبيعة تلك المنتجات. ولم تستجب شركة هواوي على الفور لطلب التعليق يوم الأحد.

وخلال الحدث، قال يو أيضًا إن هواوي ستطلق تطبيقات ومنتجات محلية تعتمد على منصة الهاتف المحمول HarmonyOS التي طورتها بنفسها العام المقبل، مما يجعل الشركة واحدة من أكبر مشغلي أنظمة التشغيل في الصين.

وجاء إدعاء يو الجريء بعد أن أطلقت الشركة سلسلة هواتف Mate 60، التي تعمل بالمعالج الصيني المتقدم Kirin 9000s. يمثل هذا عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية 5G بعد أن منعت العقوبات التجارية الأمريكية الشركة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وقد ألهم هذا الإنجاز موجة من الحماس الوطني بين المستهلكين الصينيين. وبعد ثمانية أسابيع من إطلاق سلسلة هواتف Mate 60 في أواخر أغسطس، تم بيع 2.4 مليون وحدة، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث Counterpoint.

وقدّر تقدير منفصل أجرته شركة الأبحاث Canalys أن شحنات سلسلة Mate 60 تصل إلى 2.5 مليون وحدة بحلول 7 نوفمبر، ويشكل جهاز Mate 60 Pro المتميز أكثر من 60 في المائة من الحجم.

وفي الوقت نفسه، تعمل هواوي بنشاط على توسيع اعتماد نظام HarmonyOS المحلي الخاص بها من خلال جذب المزيد من المطورين إلى نظامها البيئي المحمول. لن يدعم الإصدار التالي من HarmonyOS التطبيقات المستندة إلى Android بعد الآن، كجزء من استراتيجية الشركة التي وضعها المؤسس والرئيس التنفيذي Ren Zhengfei في وقت سابق من هذا العام لمواجهة تأثير العقوبات الأمريكية.

تقوم شركة Ant Group التابعة لمجموعة Alibaba Group Holding ببناء نسخة HarmonyOS من تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول Alipay، في حين أصبحت الوحدة الصينية لشركة McDonald's - التي تدير أكثر من 5500 مطعم تخدم أكثر من مليار عميل في البر الرئيسي وماكاو وهونج كونج - مؤخرًا واحدة من أول شركات الأغذية متعددة الجنسيات في البلاد التي تنضم إلى منصة هواوي.

تعمل شركة Alibaba، المالكة لصحيفة South China Morning Post، أيضًا على تطوير إصدار جديد من تطبيق التعاون في مكان العمل DingTalk المتوافق مع HarmonyOS.

من المتوقع أن تطلق Huawei نسخة معاينة للمطورين من HarmonyOS Next في الربع الأول من عام 2024.