وكيل تعليم قنا يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية بمدرسة قنا الرسمية للغات

أدلى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بصوته الانتخابي أمام لجنة الوافدين المنعقدة بمدرسة قنا الرسمية للغات بالمساكن ، حيث اطمأن الوكيل من السيد المستشار رئيس اللجنة على استيفاء اللجنة لكل ما يلزم ، ووجه في حضور الاستاذة اميرة موسى نور الدين مدير المدرسة إلى تلبية كافة الاحتياجات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

أشاد السيد، بما نظمه تعليم قنا، من مسيرات حاشدة انطلقت من ديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية ضمت المعلمين والإداريين والطلاب الذين تجاوزوا 18 عام، مشيرا إلى أن المسيرات التي جابت معظم ميادين المحافظة تعكس حرص ممثلي التعليم على آداء الوجب الدستوري و قيامهم بالدور الوطني المنشود للحفاظ على قوة وتماسك الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم المحيطة.

يذكر أن وكيل وزارة التعليم بقنا، قد عاد واستأنف رئاسة غرفة العمليات المنعقدة بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتواصل مع الغرف الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية ، والتي تستمر خلال أيام الانتخابات الثلاثة، والتي تتأهب للتدخل والتواصل مع غرفة عمليات ديوان عام محافظة قنا لحل اي طارئ قد يؤثر على إجراء الانتخابات بالمؤسسات التعليمية.