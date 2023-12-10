غرفة عمليات الانتخابات بنقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع تقديم معلومات

تابعت غرفة عمليات نقابة الصحفيين أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحى عضو مجلس النقابة.

منع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية والتصوير

ورغم انتظام سير العملية الانتخابية، تلقت الغرفة شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسى فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أية معلومات حول سير عمل اللجنة.

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

وتستكمل غرفة عمليات نقابة الصحفيين عملها غدًا الإثنين فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة، وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك تخصيص رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.