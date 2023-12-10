وكيل صحة البحيرة يترأس اجتماعً لجنة الإشراف على العملية الإنتخابية

ترأس الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، منذ قليل، إجتماعً اللجنة العامة المشرفة على تنفيذ ومتابعة خطة التأمين الطبي للإنتخابات الرئاسية بالمحافظة ، التى بدأت فعالياتها صباح اليوم وتستمر حتى مساء الثلاثاء القادم .

وقدم جميعه الشكر والتحية والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة البحيرة، لما بذلوه من جهد متميز خلال فعاليات اليوم الأول من إجراء الإنتخابات الرئاسية، وظهور الجميع بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تشهده مصر والعالم ، وأنهم كانوا على قدر المسئولية والإيجابية من أجل رفعة وطننا مصر .

وتم خلال الإجتماع مناقشة ماتم انجازه على مدار اليوم بجميع الإدارات الصحية ، والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية، ومناقشة كافة الملاحظات التى تم رصدها والعمل على حلها، وكذلك بعض المعوقات التى صادفت البعض وتم التغلب عليها .

ووجه الجميع بالإستمرارية بنفس الجهد والنشاط لحين انتهاء الإنتخابات الرئاسية، مؤكدا على أعضاء اللجنة أنها ستظل فى انعقاد دائم حتى الإنتهاء من إجراء الإنتخابات الرئاسية ومتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة إجراء الإنتخابات الرئاسية، وكذلك التأكيد على التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية، بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول ، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الإقتراع .

كانت اللجنة الإشرافية على العملية الانتخابية غرفة عمليات الإنتخابات لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ بأول ثد بدات صباح اليوم ، وتستمر طوال أيام العُرس الإنتخابي بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور قيادات المديرية بمختلف القطاعات ( العلاجي والمستشفيات والوقائي والرعاية الأساسية والطوارئ والرعايات الحرجة والعنايات والعلاج الحر والكلى وبنوك الدم والصيدلة وصحة البيئة والنفايات والشئون المالية والإدارية والتموين الطبي ومركز المعلومات، والرقابة الداخلية ليتم من خلالها متابعة خطة التأمين الطبي للعملية الإنتخابية بكافة مراكز محافظة البحيرة .