رئيس لجنة الانتخابات بقسم عابدين: مقر الوافدين شهد حالة من الزحام

أكد المستشار عبدالله فتحي، رئيس لجنة الانتخابات العامة بقسم عابدين، أنه يشرف على 7 لجان فرعية جميعها فتحت أبوابها في المواعيد الرسمية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الساعة الـ9 صباحًا دون أي عقبات خلال الأيام في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف “فتحي”، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن لجنة الوافدين شهدت حالة من الزحام وكانت بحاجة إلى المزيد من الموظفين، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة أرسلت إليها دعمًا، وانتظمت العملية الانتخابية بشكل جيد.

وجاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن جانبه، علق المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، عن سير العملية الانتخابية في الأقصر خلال اليوم الأول في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مشددًا على أن العملية الانتخابية بدأت في أجواء شتوية رائعة، للإدلاء بالأصوات في الاستحقاق الدستوري الأهم، وانتظمت العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية في الأقصر



وأشار إلى أن اللجان فتحت في تمام الساعة 9 صباحا، سوى لجنة 26 بمركز إسنا التي فتحت في الساعة 9:13 صباحا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات، واُنتظم العمل في اللجان جميعها، وهناك بعض اللجان بها كثافات كبيرة.

وأوضح أنه تم رصد إقبال غير مسبوق في كثير من اللجان داخل محافظة الأقصر على انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن عدد اللجان العامة التابعة للجنة المتابعة 6 لجان، وعدد اللجان الفرعية 179 لجنة، مؤكدا أنه لا يوجد أي عقبات، وفتحت اللجان كلها بعد ساعة الراحة.