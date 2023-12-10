تلوث الهواء يتصدر جوجل.. عناصر في الغلاف الجوي تضر بصحة الإنسان

تصدر تلوث الهواء، مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وبحث الرواد عن كيفية تلوث الهواء واحتواءه على مواد وعناصر تضر بصحة الإنسان والكائنات الحية.

وتلوث الهواء هو احتواء الهواء على مواد وعناصر في الغلاف الجوي تعتبر مضرة بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى أو تسبب أضرارًا للمناخ أو المواد.

و هناك العديد من الأنواع المختلفة لملوثات الهواء مثل الغازات، بما في ذلك الأمونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون، والجسيمات المعلقة العضوية وغير العضوية والجزيئات البيولوجية.

تلوث الهواء بسبب الأنشطة البشرية

ويمكن أن يتسبب تلوث الهواء للإنسان في الإصابة بالأمراض والحساسية وحتى الوفاة، كما يمكن أن يسبب ضررًا للكائنات الحية الأخرى أيضًا مثل الحيوانات والمحاصيل الغذائية، وقد يضر بالبيئة الطبيعية على سبيل المثال تغير المناخ أو استنفاد الأوزون أو تدهور الموائل أو بالبيئة الحضرية، على سبيل المثال المطر الحمضي، يمكن أن يحدث تلوث الهواء أما بسبب الأنشطة البشرية أو بسبب الظواهر الطبيعية.

بينما يعد تلوث الهواء عامل خطر كبير لعدد من الأمراض المرتبطة بالتلوث بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكتة الدماغية وسرطان الرئة.

فيما تشير الدلائل المتزايدة إلى أن التعرض لتلوث الهواء قد يكون مرتبطًا بانخفاض درجات معدل الذكاء وضعف الإدراك، وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.

كما يؤثر على صحة الأجنة أثناء الحمل. لنوعية الهواء الرديئة عواقب واسعة النطاق على صحة الإنسان، ولكن لها تأثيرًا أساسيًا على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في الجسم، ويعتمد رد فعل الفرد لملوثات الهواء على نوع الملوث الذي يتعرض له ودرجة التعرض والحالة الصحية للفرد والجينات.