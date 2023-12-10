غموض موقف هالاند من المشاركة في مونديال الأندية

آثار جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الشكوك حول جاهزية إرلينج هالاند نجم الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية .

وغاب هالاند عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون بثنائية اليوم الأحد، في الجولة السادسة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وصرح جوارديولا في تصريح تليفزيونية: هالاند يعاني من إصابة في القدم لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يوميا وأسبوع بعد أسبوع.

وأضاف المدرب الإسباني: أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويفتتح الفريق الإنجليزي مشواره في البطولة التي ستقام في السعودية من الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر الجاري حيث سينتظر الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

ولكن قبلها سيلعب مانسشتر سيتي ضد ريد ستار الصربي الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف كريستال بالاس يوم السبت 16 ديسمبر في جولة جديدة بالدوري الإنجليزي.