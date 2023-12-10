أدلى عروسان بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية 2024 وسط استقبال حافل لهم من الناخبين في اللجنة الانتخابية.

وقام العروسان بالتصويت في المقر الانتخابي بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة وسط احتفال من المشاركين فى الحفل الزفاف.

في لجنة الانتخابات.. عريس وعروسة يدليان بصوتهما في منشأة القناطر

في لجنة الانتخابات.. عريس وعروسة يدليان بصوتهما في منشأة القناطر



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.