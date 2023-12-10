المرشح الرئاسى د. عبدالسند يمامة يتفقد مقره الانتخابى بالدقى

تفقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مقره الانتخابى الكائن بشارع بولس حنا بالدقى.

رافق رئيس الوفد فى جولته النائب الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية.

تجول الدكتور عبدالسند يمامة داخل المقر، واطمأن على سير غرفة العمليات المركزية التى تتابع المشاركة الواسعة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وصافح الدكتور عبدالسند يمامة المشاركين فى غرفة العمليات فردًا فردًا، الأمر الذى أعطهم دفعة قوية لمواصلة العمل بكل دقة وحماس.

وكان فى استقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وسامى أبو العز، رئيس التحرير التنفيذى، والعديد من قيادات الحزب وشبابه، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.







كان المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، أكد عقب الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية بمنطقة الدقي، أن مصر تعيش يومًا تاريخيًا يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة في ترسيخ مبادئ ومعاني الديمقراطية التي تضع مصر في مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك أبناء الشعب، أصبح لديهم خبرة كافية في التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التي نخوضها منذ نحو عشر سنوات بشكل متميز، وتخرج دائمًا بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن سعادته وفخره بعودة "حزب الوفد"، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأثنى على الدور العظيم الذي يقوم به رجال الجيش لحماية الوطن في ضوء هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورجال الشرطة لتأمينهم البلاد واللجان والمواطنين، وأيضًا رجال القضاء لمهتمهم الكبيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو خدمة رفعة مصر.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، التي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية، أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.