استمرار توافد المواطنين علي مراكز الاقتراع بالقليوبية

شهدت لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024 في قرية الناصرية بمحافظة القليوبية، إقبال ملحوظ من أهالي القرية للمشاركة في اليوم الأول من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تستمر على مدار 3 أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.