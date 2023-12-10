مع اقتراب نهاية اليوم الأول للانتخابات.. توافد كثيف للسيدات على اللجان بالبحيرة

شهدت اللجان الإنتخابية بمدن وقري محافظة البحيرة، إقبال كثيف من السيدات ، في نهاية اليوم الأول للإنتخابات الرئاسة ، وذلك عقب الإنتهاء من الأعمال المنزلية ، ليضربن أروع الأمثلة ، في الوعي الوطني لإختيار رئيس مصر .

وأبدت السيدات حرصهن علي المشاركة في العرس الديمقراطي ،وحرصت العديد من السيدات علي إصطجاب صغارهن أثناء التواجد أمام اللجان

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البُحيرة، بالدور المُشَرّف الذى قامت به سيداتُ المجتمع البحراوى ، فى مشاركتهن وتفاعلهن، فضلا عن دورالمراة البحراوية ، التوعوى تجاه أسرتها، وذويها لحثهم على النزول إلى لجان الانتخاب ، لتضرب المرأة البحراوية مثلا فى تحمل الواجب الوطنى والدور المجتمعى الرائد الى جوار شريكها الرجل كتفا بكتف للإسهام فى صياغة المستقبل والتمسك بالحق الدستورى فى الانتخاب والتصويت ورسم ملامح الغد القريب ،

وبدأ هذا الدور العظيم فى تواجد وحضور مؤثر وظاهر للجميع أمام اللجان الانتخابية بالقرى والمراكز ومدينة دمنهور

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية كافة ،وذلك لتذليل العقبات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من الإدلاء باصواتهم واداء حقهم الدستورى على أكمل وجه