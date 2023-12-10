كبار السن يشاركون في الانتخابات الرئاسية العبور

حرص كبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مدرسة عثمان ابن عفان الرسمية في مدينة العبور، وذلك مع انتهاء الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية .



وتوافد العديد من الناخبين على مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.