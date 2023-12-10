معمر يبلغ من العمر 115 سنة يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالغربية

حرص المواطن عبد السلام محمد، المسن الذي يبلغ من العمر 115 عاما من سكان قرية الابشيط بمركز المحلة بمحافظة الغربية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة ألابشيط. وقام أحد الأشخاص باصطحاب المسن ومرافقته للجنة الانتخابية، حتي يتمكن من الإدلاء بصوته.

من ناحية أخرى أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوعى المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر تفقد ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في كافة مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار اليوم أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

