نقيب شباب المحامين بالقليوبية.. الخروج للتصويت واجب وطني

أعلن عمرو الحوى نقيب شباب المحامين بمحافظة القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالنقابة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى لجان التصويت بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة، مضيفا أنه تراس فريقا ميدانيا هدفه الأول هو حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تحت شعار "انزل وشارك من أجل مصر" باعتبار ذلك واجب وطنى ومن أجل إيصال رسالة للعالم بأن شعب مصر شعب واع ومثقف وأن رصيده الثقافي والحضاري سيمثل نموذجا يشاد به على مستوى دول العالم جمعاء.

وقال عمرو الحوى أن محامين القليوبية يقفون على قلب رجل واحد خلف مصر من أجل النهوض بالوطن والوصول به إلى مصاف الأمم المتقدمة.



وعقب بقوله: أننا مستمرون في الخروج على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الثلاث لنثبت للعالم بأكمله أن مصر هي قلعة الديمقراطية وأن شعبها عاشق لوطنه.