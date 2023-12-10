شيرين رضا تطل بالأوف شولدر في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

استطاعت النجمة شيرين رضا أن تكون محط اهتمام إعجاب جمهورها وذلك بإطلالتها اللافته التي منحتها جذابية من نوع خاص خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

وبدت شيرين رضا بإطلالة لافته عكست شباب روحها ورقي ذوقها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى مزين الورود وفضفاض من أسفل ينتمي لقصة ألوان شولدر صمم من قماش الساتان الناعم باللون الأسود واتسم ببعض الكرانيش من الأمام.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الأحمر الصارخ في الشفاه.

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت لجان تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائمة جوائز الدورة الثالثة للمهرجان، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية.

وجاءت الجوائز كالتالي:

- حصد فيلم في ألسنة اللهب، على جائزة اليُسر الذهبي.

- وفاز فيلم عزيزتي جاسي، للمخرج تارسم سينج داندوار، بجائزة اليُسر الفضي للفيلم الطويل.

- وحاز فيلم الأستاذ، لِلمخرجة فرح النابلسي على جائزة لجنة التحكيم.

- وحصد المخرج شوكير خوليكوف، على جائزة أفضل إخراج عن فيلمه الأحد.

- وحصد فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنيّة، جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.

ـ وفاز فيلم بتتذكري، لِلمخرجة داليا نمليش بجائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.

ـ وحصد فيلم حقيبة سفر، لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي، على جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.

ـ وحصد فيلم فاقد الأمل لِلمخرج كيم تشانغ جائزة الجمهور من فيلم العُلا.

- فاز فيلم نورة، للمخرج توفيق الزايدي، بجائزة أفضل فيلم سعودي من فيلم العُلا

ـ وحصد فيلم نذير شؤم على جائزة أفضل مساهمة سينمائية.

ـ بينما فازت الممثلة نور الخضراء بجائزة النجم الصّاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعدة في عالم السينما.

- وفاز الممثل صالح بكري، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الأستاذ.

ـ كما فازت الممثلة منى حوا بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم إن شاء الله ولد.

ـ وحصد فيلم ما فوق الضريح، لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي على جائزة أفضل سيناريو.