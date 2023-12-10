أمراض صادمة وراء آلام البطن.. طبيبة أمراض باطنية تحذر من كارثة

حذرت طبيبة أمراض باطنية، من أن آلام البطن قد تشير إلى الإصابة بأمراض مختلفة، وعلى رأسها التهاب الزائدة الدودية، وتكون حصوات الكلى.

أسباب آلام البطن

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أوضحت الطبيبة أن ألم البطن يحدث أحيانَا عندما ينتفخ الجهاز الهضمي بسبب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، والتي يتم امتصاصها بصورة سيئة وغير كاملة في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي تتكون الغازات.

أسباب آلام البطن

كما أشارت الطبيبة إلى أن الشعور بألم في المراق الأيمن قد يرتبط بأمراض المرارة والقنوات الصفراوية، الذي يصاحبه الغثيان، ففي حالة الألم الشديد يجب استدعاء سيارة الإسعاف لاستبعاد الحاجة إلى عملية جراحية، أما إذا كان الألم خفيفًا فيمكن تناول أدوية مضادة للتشنج.

أما الألم الناجم عن أمراض الجهاز الهضمي العلوي يكون على شكل إحساس حارق في الضفيرة الشمسية، وغالباً ما تصاحبه حرقة في المعدة وطعم حامض في الفم، وهذا الألم غالبًا ما يشير إلى التهاب في الغشاء المخاطي للمريء والمعدة والاثني عشر، أما إذا كان الإحساس بالحرقان في منطقة الضفيرة الشمسية مصحوبًا ببراز أسود وتقيؤ داكن اللون، فيجب الاتصال بالإسعاف فورًا.

أسباب آلام البطن

ومن أعراض التهاب الزائدة الدودية، ألم لا يحتمل في منطقة السرة، ينتشر تدريجيا إلى أسفل الجزء الأيمن من البطن، وقد يكون مصحوبا بالتقيؤ، ويشتد عند الحركة والسعال والتنفس العميق.

وأوضت الطبيبة بضرورة الإمتناع عن تناول المسكنات في حالة آلام البطن الحادة، قبل وصول فريق الطوارئ الطبي، لأنها قد تخفي مرضًا حادًا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.