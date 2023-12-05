فوائد تناول فاكهة الأفوكادو.. تقضي على دهون البطن

الأفوكادو من الفواكة الصحية التي تعرف بفوائدها المذهلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، مما تعوض ما ينقص جسمك، لذا يلجأ إليها أصحاب المناعة الضعيفة ومتابعي الدايت، لمدهم بالفيتامينات والمساعدة على حرق الدهون الصعبة.

الأفوكادو

فوائد تناول الأفوكادو

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

تخفيض الدهون الضارة

وفق دراسة أجراها باحثون في جامعة "إلينوي" الأميركية سنة 2021، فإن تناول النساء ثمرة أفوكادو يوميا، ساعدهن على خفض كمية دهون البطن العميقة، هذا إلى جانب تنزيل مستويات الكوليسترول الضار.

يساعد على خفض الوزن

يشير البعض إلى أنّ فاكهة الأفوكادو مرتفعة السعرات الحرارية، لكن من الغريب أنّ البعض يذكر فوائد الأفوكادو فيما يتعلق بخفض الوزن، وذلك لأن تعد هذه الثمرة غنية بالدهون والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وبالتالي تقلل استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. في هذا السياق، أكّدت دراسة شملت 345 شحصاً أنّ تناول الألياف كان من أكثر المؤشرات تأثيراً على وزن الجسم.

يقي من السرطان

يحتوي الأفوكادو على مستويات عالية من المواد الكيميائية والكاروتينات ذات الخصائص المضادة للسرطان، حيث أظهرت مراجعة عام 2013 تأثير الأفوكادو الإيجابي على سرطان الثدي والفم والحلق.

فوائد الأفوكادو للقلب

كشف بحث جديد، أن تناول نصف ثمرة من الأفوكادو أسبوعيًا يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الإصابة بالأمراض التاجية بنسبة تتراوح من 16 إلى 21%، بحسب مجلة الجمعية القلب الأمريكية.

ويرجع السبب إلى احتواء الأفوكادو على البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساهمان في تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم