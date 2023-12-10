استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لالتماس أحد المواطنين “من ذوى الاحتياجات الخاصة”، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لمساعدته ونقله لمقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 نظرًا لظروفه الصحية، حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وتم نقله لمقر لجنته الانتخابية والإدلاء بصوته.

الداخلية.. تستجيب لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة لنقله لمقر لجنته الانتخابية بالقاهرة

وقد لاقى ذلك استحسان المواطن المذكور، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة.. مشيدًا بدور أجهزة وزارة الداخلية في تأمين العملية الإنتخابية والتيسير على الناخبين.

يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية.. وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.

ضبط عاطل بحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط عاطل بحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، مُتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،470،000 جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.