الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إجراءات تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الإنتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.

 

وتواصل الوزير مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

 

وأشاد “توفيق” بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخًا لدعائم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته وإستحقاقاته.

 

 

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