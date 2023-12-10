الخميس.. إعادة محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الخميس المقبل، إعادة محاكمة المتهم عصام عبدالمجيد دياب سيد، وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال اللواء نبيل فراج بكرداسة.

أسندت النيابة العامة، للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، إنشاء إدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة، ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

وأشارت النيابة أن المتهمين شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم، وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.

الداخلية ..حملات بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية تسقط 80 ديلر مخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (73) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (80) متهما، وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت (51,960 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,565 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,875 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (100جرام).

كما تم ضبط (15055) قرص ترامادول و(8507) أقراص مؤثر و تنفيذ (64) حكما قضائيا متنوعا.كما تم ضبط (طبنجة صوت "معدلة"– طلقات نارية - 3 سيارات –5 دراجات نارية – 20 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان – كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وغير مصرح بتداوله).

وقد لاقت تلك الحملة استحسانا ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.



