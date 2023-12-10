ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024 بالعيساوية في سوهاج

شهدت قرى المربع البحري "العيساوية والبياضية والعنبرية وجزيرة المنتصر" بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج في اليوم الأول للعرس الوطني للإنتخابات الرئاسية 2024 حشودًا كبيرة من المواطنين في طوابير وامتلأت لجان الإنتخابات بالناخبين المتوافدين من جميع أنحاء القرى للإدلاء بأصواتهم حيث تجمعوا للتعبير عن واجبهم الوطني في اختيار رئيس مصر القادم .

وفتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 675 لجنة انتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للعرس الانتخابي الكبير، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وانتظمت العملية الانتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء أعمال اللجان، وسط إقبال متوسط من المواطنين، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكل اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.

ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الانتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مراكز انتخابية، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 512 مدرسة فتحت أبوابها في الموعد المحدد للعملية الانتخابية، قامت المديرية بتجهيزها كمقرات انتخابية، للانتخابات الرئاسية، ووفرت بها خطوط التليفونات وتأمين كامل للمقرات، وكذلك توفير عناصر بشرية من إدارات المدارس مقرات اللجان الانتخابية لمعاونة الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتوفير أدوات نظافة وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالمدارس، بالإضافة إلى معاونة الأجهزة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، من خلال توفير أي بيانات أو معدات تحتاجها.

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المقرات الانتخابية تشمل، 49 مقرا بمركز طما، و46 بمركز طهطا، و35 بمركز جهينة، و40 بمركز المراغة، و84 بمركز سوهاج ، و41 بمركز أخميم، و25 بمركز ساقلتة، و54 بمركز المنشاة، و56 بمركز جرجا، و40 بمركز البلينا، و47 بمركز دار السلام.