الديوان الأميري يكشف الحالة الصحية لأمير الكويت

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

فيما أكد وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة، بينما أعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن ينعم المولى تعالى على أمير الكويت بالصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.



تاريخ أمير الكويت



الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، هو من مواليد 25 يونيو 1937، وهو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

نشأ أمير الكويت في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.

كما يعتبر أمير الكويت، هو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث ترأسها بين عامي 1976 حتى 1986 في فترة حرجة أمنيًّا، كانت الكويت فيها مُهدّدة بالكثير من الأعمال العدائية.

وكان قد ترأس أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.

