جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل بعنوان "تنمية مهارات وقدرات الموظفين بالمكتبات الجامعية"

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب اليوم الأحد 10 من ديسمبر ورشة عمل تحت عنوان "تنمية مهارات وقدرات الموظفين بالمكتبات" بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

المنشاوي الورشة تناقش متطلبات توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومؤسسات المعلومات

أكد الدكتور المنشاوي حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات العاملين في إدارة المكتبات مشيرًا إلى أن الورشة ناقشت متطلبات توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومؤسسات المعلومات

وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات وبنك المعرفة المصري.

شهدت الورشة حضور شوكت صابر أمين عام الجامعة ووائل محمد محمود أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية و خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية والدكتور أحمد فرج رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب و خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ولفيف من العاملين بالمكتبات من مختلف كليات الجامعة.

ومن جانبه نوه شوكت صابر أن ورش العمل تعد فرصة مميزة للعاملين لتنمية مهارات العاملين ومعرفة كل ما هو جديد داخل قطاع المكتبات لرفع مستوى الخدمات المقدمة كما أن التواصل المباشر بين المتدربين يعد فرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم

كما وجه وائل محمد محمود كافة المتدربين للإفادة القصوى من موضوعات الورشة والتي تعد فرصة مميزة لتطوير آدائهم وتيسير وسهولة العمل داخل قطاع مهم وهو قطاع المكتبات.

وأشاد محمود يونس بالإدارة العامة للمكتبات وأهميتها على مستوى الجامعة وما تمثله من قيمة وتراث ومنارة علم ومركز معرفة واعتبارها المركز الأساس لإمداد الطلاب بالمعلومات وأنه لا يقتصر فقط على الطلاب المصريين بل والطلاب الوافدين أيضاً .

وأشاد خالد عارف بدعم إدارة الجامعة المستمر لقطاع المكتبات ورفع كفاءة كافة العاملين بها موضحاً إن البرنامج حاضر به الدكتور أحمد فرج أحمد أستاذ علم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب والدكتور محمد أحمد ثابت أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب والدكتور طارق كمال عبد الحميد بمركز شبكة المعلومات بالجامعة.

وأضاف خالد عمران أن فعاليات الورشة تمتد خلال الفترة من 10 وحتى 12 من ديسمبر وتناقش عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المكتبات وتطبيقاتها.