الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي ومنى زكي يستقبلان عزاء خالد حلمي

عزاء شقيق أحمد حلمي
عزاء شقيق أحمد حلمي

بدأ توافد الفنانين على عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، ويقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعدما رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بشكل مفاجيء.

 

وجاء ضمن الحصور الفنانة المنتج حمدي بدر، عبير صبرى، أمير صلاح، إدوارد، ناصر سيف الدين، ويستقبل العزاء النجمان أحمد حلمي ومنى زكي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

 

بدأ منذ قليل، عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .

عزاء شقيق أحمد حلمي

وفاة شقيق أحمد حلمي

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي ببنها صباح يوم الجمعة وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم. 

 

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك.

 

وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".


يذكر أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي .

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