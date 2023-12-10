رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: النزول والمشاركة فرض وواجب وطني

أدلى الشيخ السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية بمحافظة الشرقية، بصوته الانتخابي بلجنة الشهيد أحمد وحيد، بمدينة الزقازيق.

وقال رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إنه يرسل رسالة للأمة العربية والعالم أجمع بمدى الديمقراطية الموجودة بمصر.

وحرص “الجنيدي” على مناشدة الجميع بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار أحد المرشحين، مشيرا إلى أن إعطاء الصوت فريضة شرعية وأمانة في عنق كل مواطن والتخاذل عن عدم الادلاء بالصوت هو تراجع عن دوره الوطني والديني.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.