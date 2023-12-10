تشيلسي يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي أمام نظيره إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرزعبدالله ديكوريه لاعب وسط فريق إيفرتون الهدف الأول في الدقيقة 54 قبل أن يضيف لويس دوبين لاعب التوفيز ثاني الأهداف قبل نهاية اللقاء بدقائق، ليفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين في المباراة.

ايفرتون



رفع إيفرتون رصيده إلى13 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يحتل تشيلسي الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

تعتبر تلك الخسارة السابعة التي يتعرض لها تشيلسي هذا الموسم بعد خوضه 16 مباراة، وحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في 4 آخرين.