التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون عصر اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء رحيم ستيرلينج على دكة بدلاء البلوز، حيث يحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي إيفرتون بالمركز السابع عشر برصيد 10 نقطة.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: جيمس - بادياشيل - ديساسي - كوكوريلا.

الوسط: كايسيدو - إنزو - جالاجير.

الهجوم: بالمر - مودريك - بروخا.

تشكيل إيفرتون أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: يونج - تاركوفسكي - برانثويت - ميكولينكو.

الوسط: هاريسون - جاي - غارنر - ماكنيل - دوكوري.

الهجوم: كالفيرت ليوين.

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