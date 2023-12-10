تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إيفرتون.. ثلاثي بالهجوم

يلتقي فريق تشيلسي مساء اليوم الأحد، مع نظيره إيفرتون في مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمنافسات الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب جوديسون بارك.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، تياجو سيلفا، ديساسي، ريسي جيمس

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، كول بالمير

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، رحيم ستيرلينج

موقف تشيلسي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.

ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

تنطلق مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تشيلسي وإيفرتون عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق خالد الحدي.