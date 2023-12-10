الخميس.. الحكم على 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الخميس، حكمها على 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

وجهت النيابة إلى المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

سقوط عاطل بحوزته 210 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه بمطروح



ضبطت الأجهزة الأمنية بـ" وزارة الداخلية"، عاطل بحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، مُتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البداية برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،470،000 جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.