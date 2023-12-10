عميد طب الزقازيق: يحتشد الجميع اليوم دعما الدولة وسيادتها

خلال الإدلاء بصوته الانتخابي

قال الدكتور أحمد عناني عميد كلية طب الزقازيق، أن جامعة الزقازيق، بأساتذتها وطلابها يحتشدون اليوم للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسي اليوم، وذلك دعما للدولة المصرية.

وأضاف، انه وجب على الجميع المشاركة فى اختيار رئيس مصر ودعم سيادتها وجيشها، ومؤسساتها عن طريق النزول والمشاركة فى ذلك العرس الديمقراطى.

وأكد عناني، أن كل المصريين يرون الوضع الخطر الذى يحيط بمصر ويحتاج قوة وصرامة، مؤكدًا انه لايستطيع اى شخص مواجهة تلك التحديات منفردًا، مما يقتضي مساندة جميع الشعب لقيادته السياسية منذ اختيارها وحتى دعمها فى كافة القرارات.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.