الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمطار رعدية بمختلف أنحاء الجمهورية.. حالة الطقس المتوقعة غدا

امطار رعدية
امطار رعدية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الإثنين، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 23 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 22 الصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى  17

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى  8

جنوب الصعيد:- العظمى 29 الصغرى  13

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