استئناف عملية تصويت الناخبين بالفترة الثانية .. وإقبال كثيف على لجان الإنتخابات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انتظام عملية تصويت الناخبين بعد فتح اللجان للفترة الثانية بجميع المراكز والمدن وذلك خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية التى ستستمر حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر

وأكدت محافظ دمياط، رفع درجة التأهب للتيسير على الناخبين بمقار الانتخابات خلال عملية التصويت مؤكدة على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن على المتابعة المستمرة والمرور الدورى على لجان الانتخابات للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان وتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي لخروج المشهد الانتخابى بالشكل اللائق ..

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض أن اللجان بجميع المراكز والمدن تشهد إقبال كبير منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحًا

ودعت المواطنين بالنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بصوته وأداء حقه الانتخابى