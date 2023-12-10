وكيل صحة سوهاج يدلي بصوته في الاستحقاق الرئاسي بلجنة الوافدين

حرص الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، على الإدلاء بصوته في العرس الوطني للإنتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بمعهد علي ابن ابي طالب الأزهري النموذجي بسوهاج واطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الفرق المنتشرة بمحيط اللجان والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي كما أكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الإستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالتيسير لجميع العاملين بالقطاع الصحي للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري لإستكمال مسيرة التنمية والبناء ورؤية مصر 2030 .

وفتحت اللجان الإنتخابية البالغ عددها 675 لجنة إنتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للعرس الإنتخابي الكبير، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وانتظمت العملية الإنتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان، وسط إقبال متوسط من المواطنين، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة .

ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.