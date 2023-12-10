رئيس جامعة كفر الشيخ وقياداتها يُشاركون فى ماراثون الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي بدوي، رافقه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والظلاب الدكتور محمد عبدالعال ، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر .

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، المصريين إلى المشاركة الفعالة في ما وصفه العرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى العالم، مؤكداً على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد إسهاما في بناء الوطن.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.