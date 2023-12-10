صحة قنا تعقد غرفة للأزمات لمتابعة سير العمل بالإنتخابات الرئاسية

في اليوم الأول من العُرس الإنتخابي لإختيار رئيساً للجمهورية، عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً لغرفة الأزمات بالمديرية لمتابعة أعمال الإنتخابات، وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وقيادات غرفة الأزمات بالمديرية.

و خلال الإجتماع ناقش الدكتور محمد بدران سُبل دعم العملية الإنتخابية ومدي تقديم أوجه الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية.

وناقش الدكتور محمد حالات الطوارئ التي يرد بيانها إلي المديرية خلال الإنتخابات مشدداً بسرعة التعامل مع كافة الحالات المرضية وتقديم اللازم لها.

وخلال إجتماعه ناقش بدران توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة للمترددين علي مقرات الإنتخابية.

وأكد بدران، المتابعة المنتظمة علي مدار الساعة للعملية الانتخابية التي تتم بمراكز المحافظة، داعيا كافة أبناء المحافظة وأبناء الفريق الطبي للمثول لنداء الوطن في المشاركة الإنتخابية لدعم إستقرار وأمن الوطن.