وكيل صحة البحيرة يقود العاملين المغتربين إلي لجنة الوافدين

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بقيادة حشد من العاملين المغتربين بمديرية الصحة بالبحيرة؛ للمشاركة فى المسيرة الضخمة والكبيرة فى حب للوطن ، التى ترأستها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،التي انطلقت من مبنى الديوان العام وحتي قرية الأبعادية .

وأدلى جميعه بالإدلاء بصوته الإنتخابي بلجنة الوافدين بمدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة بدمنهور ، وكذلك قام العاملون الوافدين بمديرية الصحة بالبحيرة بالإدلاء بأصواتهم باللجنة المذكورة .

وأكد وكيل وزارةالصحة بالبحيرة ، أنه تم وضع خطة خاصة بتجهيز اللجان الخاصة بالصحة ،حيث يوجد عدد ٧ لجان تُجرى بهم العملية الإنتخابية ،لجنتان في دمنهور بمركز خدمة الهلال ،ومركز خدمة صلاح الدين ، وثلاثة لجان في الدلنجات بوحدات الإمام الحسين ،وجزاير عيسى، وأحمد رامي ولجنة بالمحموديه بوحدة بحري الفرنساويه ، ولجنة بشبراخيت بوحدة القرداحي .

وأشار إلي أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقار الإنتخابية ، و أنه تم توفير كل ما يلزم اللجان وتم إصلاح أى أعطال موجودة بتلك الوحدات وتجهيزها بكافة الخدمات، بالإضافةإلي توفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان، كذلك تواجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان " الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، والأورام السرطانية "