الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"محافظ دمياط" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أدلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بصوتها بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام 

 وذلك من مقر اللجنة الانتخابية بمحطة القطارات بمدينة دمياط والتي تأتي ضمن خمس لجان تم تخصيصها للوافدين على مستوى المحافظة.

فيما قد دعت المحافظ  أبناء المحافظة على المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي باعتباره واجب وطنى على كل مصري ومصرية. 

مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته اللجان في أول أيام التصويت 

حيث أكدت أن تلك الصورة تعكس وعي وولاء المواطن المصري لوطنه 

 مشيدة أيضًا بالمشاركة الإيجابية للمرأة بجميع المراكز والمدن.

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