"محافظ دمياط" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بصوتها بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام

وذلك من مقر اللجنة الانتخابية بمحطة القطارات بمدينة دمياط والتي تأتي ضمن خمس لجان تم تخصيصها للوافدين على مستوى المحافظة.

فيما قد دعت المحافظ أبناء المحافظة على المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي باعتباره واجب وطنى على كل مصري ومصرية.

مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته اللجان في أول أيام التصويت

حيث أكدت أن تلك الصورة تعكس وعي وولاء المواطن المصري لوطنه

مشيدة أيضًا بالمشاركة الإيجابية للمرأة بجميع المراكز والمدن.