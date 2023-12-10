مسيرة للأقباط في حب مصر داخل اللجان الانتخابية بالشرقية

قادت الكنيسة الأرثوذكسية بالشرقية، مسيرة حاشدة يترأسها الأنبا تيموثاوس أسقف ابراشية الزقازيق ومنيا القمح، ومجموعة من كهنة الكنيسة.

وانطلقت المسيرة من مقر كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول " مطرانية الزقازيق ومنيا القمح " وصولا للجنته الانتخابية الكائنة بمدرسة الناصرية الإعدادية الكائنة بحى الزهور.

ووسط حالة من البهجة والزحام من أبناء الكنيسة والمواطنين الذين أتوا حاملين الأعلام، والسيدات التى أطلقن الزغاريد، وصلت المسيرة إلى المدرسة وبعث الكهنة برسالة لجميع أبناء الأقباط بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.