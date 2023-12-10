الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤| حضور لافت لذوي الهمم بلجان التصويت بمصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

شهدت لجان مدارس مصر الجديدة، حضور كبير لذوي الهمم من الناخبين للادلاء بصوتهم بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، خلال النصف الثاني من أول أيام التصويت بالانتخابات.

وحرص منظمو العملية الانتخابية أمام اللجان على مساعدة الناخبين، من أمام المدارس التي تقام فيها الانتخابات وحتى أبواب اللجان والعكس، في التفاف شعبي يليق بالعرس الديمقراطي.


و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤
الجريدة الورقية