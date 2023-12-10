الأربعاء.. إعادة محاكمة متهمين في أحداث مجلس الوزراء

تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، الأربعاء المقبل، نظر إعادة محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

المشدد 6 سنوات لـعامل و3 سنوات لـربة منزل لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات بسوهاج



عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد ، كلا من المتهم "ه.ش.ج" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، وعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ، و المتهمة "ا.ا.ه" ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين ، بالاتجار فى الهيروين وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من لفافات الهيروين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

من ناحية أخرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (73) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (80) متهما، وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت (51,960 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,565 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,875 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (100جرام).

كما تم ضبط (15055) قرص ترامادول و(8507) أقراص مؤثر و تنفيذ (64) حكما قضائيا متنوعا.كما تم ضبط (طبنجة صوت "معدلة"– طلقات نارية - 3 سيارات –5 دراجات نارية – 20 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان – كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وغير مصرح بتداوله).