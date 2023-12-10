المُشاركون في قطار الشباب ورحلات إعرف بلدك بشرم الشيخ يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام المُشاركون فى الفوج الثالث بمشروع قطار الشباب ورحلات إعرف بلدك بمدينة شرم الشيخ ،بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، حيث قاموا بأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء أصواتهم في العملية الإنتخابية داخل لجان المغتربين بمحافظتي الأقصر وأسوان ،ومحافظة جنوب سيناء .

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني لمقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني



يذكر أن مشروع قطار الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ويتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان (معابد البر الشرقي - معابد البر الغربي - السد العالي -رمز الصداقة - جزيرة النباتات- معبد فيلة - متحف النوبة ) بالإضافة لجوالات حرة بالأسواق.

كما يستمر برنامج إعرف بلدك (شرم الشيخ) خلال الفترة من ١٠ ديسمبر حتى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣.